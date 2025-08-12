ВСУ резко усилили обстрелы городов на фоне подготовки встречи Путина и Трампа

Мирошник: На фоне встречи Путина и Трампа ВСУ резко усилили обстрелы городов

На фоне подготовки встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске Вооруженные силы Украины (ВСУ) резко усилили обстрелы городов и гражданских объектов. Об этом рассказал в Telegram посол МИД России Родион Мирошник.

«На сообщение о подготовке саммита Россия — США Украина отреагировала резким увеличением числа обстрелов населенных пунктов и гражданских объектов на территории России», — заявил дипломат.

Он добавил, что число обстрелов за неделю выросло более чем в два раза, с 50 до 130.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас появился реальный шанс достичь мира. При этом, по его словам, Киев «видит опасность» в любых решениях, которые могут быть приняты без участия Украины и стран Европы.