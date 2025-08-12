Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:47, 12 августа 2025Бывший СССР

ВСУ резко усилили обстрелы городов на фоне подготовки встречи Путина и Трампа

Мирошник: На фоне встречи Путина и Трампа ВСУ резко усилили обстрелы городов
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

На фоне подготовки встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске Вооруженные силы Украины (ВСУ) резко усилили обстрелы городов и гражданских объектов. Об этом рассказал в Telegram посол МИД России Родион Мирошник.

«На сообщение о подготовке саммита Россия — США Украина отреагировала резким увеличением числа обстрелов населенных пунктов и гражданских объектов на территории России», — заявил дипломат.

Он добавил, что число обстрелов за неделю выросло более чем в два раза, с 50 до 130.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас появился реальный шанс достичь мира. При этом, по его словам, Киев «видит опасность» в любых решениях, которые могут быть приняты без участия Украины и стран Европы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты новые детали подготовки к встрече Путина и Трампа

    Канадский хоккеист московского «Динамо» рассказал о дурной репутации России

    Одна страна БРИКС решила поторговаться с США

    Минобороны показало кадры удара по украинскому спецназу

    Последствия схватки трехметрового аллигатора с огромным питоном сняли на видео

    Стал известен будущий совладелец «М.Видео-Эльдорадо»

    В Турции захотели отказаться от шведского стола

    В Москве подросток на электросамокате попал в ДТП и не выжил

    В Госдуму вновь внесли проект о запрете бесплатного обучения в школах для детей мигрантов

    Глава атакованного дронами ВСУ региона рассказал о последствиях налета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости