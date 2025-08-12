Женщина помолилась над лотерейным билетом и выиграла 160 миллионов рублей

People: Американка помолилась над лотерейным билетом и выиграла $2 миллиона

В США жительница Южной Каролины купила лотерейный билет за 20 долларов (1,6 тысячи рублей) и выиграла два миллиона долларов (160 миллионов рублей). Об этом пишет People.

Женщина из города Колумбия купила билет на заправке, где никогда не была раньше. Она рассказала, что очень хотела выиграть и помолилась в машине, прежде чем стереть защитный слой на билете.

Когда американка наконец сделала это, оказалась, что она разбогатела на два миллиона долларов. «У меня руки тряслись, когда я регистрировала билет. Это был сон, ставший явью», — сказала женщина и назвала свою победу настоящим чудом.

Сразу же после выигрыша она пожертвовала часть денег на благотворительность. Заправка City Fuel & Food, где удачливая американка купила лотерейный билет, получила от организаторов розыгрыша 20 тысяч долларов в качестве бонуса (1,6 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Северная Каролина выиграла в двух розыгрышах лотереи за месяц и разбогатела на 2,25 миллиона долларов (178,1 миллиона рублей). Американка могла выбрать схему с долговременной выплатой выигрыша и получать по 100 тысяч долларов (7,9 миллиона рублей) в месяц в течение 20 лет, однако предпочла единовременную выплату и забрала 1,2 миллиона долларов (95 миллионов рублей).

