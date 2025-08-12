Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:34, 12 августа 2025Культура

Живущий в Польше внук Ивана Краско не приедет на прощание с артистом

Старший внук Ивана Краско Ян не приедет из Польши на прощание с артистом
Ольга Коровина

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Старший внук народного артиста России Ивана Краско, актер Ян Александрович-Краско не приедет на прощание с родственником. Об этом пишет NEWS.ru.

Как сообщил источник из окружения Краско, проживающий в Варшаве внук артиста не сможет попасть в Россию в связи с «нестабильной ситуацией в мире». Ян является старшим сыном актера Андрея Краско, который ушел из жизни в 2006 году.

Ивана Краско не стало 9 августа в возрасте 94 лет. В качестве причины ухода артиста названы осложнения, вызванные инсультом и онкологическим заболеванием. Прощание состоится 13 августа в театре имени Комиссаржевской, где актер служил более 50 лет.

Известно, что в 2023 году Краско перенес четвертый инсульт, в результате чего пропала чувствительность левой части тела. Кроме того, у актера был рак желудочно-кишечного тракта. 31 июля его самочувствие резко ухудшилось. Артиста госпитализировали в тяжелом состоянии. В июне он также жаловался на здоровье — по словам знакомых, последние месяцы он стал хуже видеть и слышать.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа причина изменения позиции Зеленского по территориальным уступкам

    Легкоатлет-рекордсмен из России рассказал о неудавшейся футбольной карьере из-за коррупции

    Раскрыто состояние Щербакова после госпитализации

    Минобороны прокомментировало сообщения о беспилотниках в Татарстане

    В Польше понадеялись на встречу Путина и Трампа

    Лукашенко заявил о недопустимости лишних денег в банках Белоруссии

    В Госдуме раскритировали законопроект о платном школьном образовании для детей мигрантов

    В Европе рассказали о скором удешевлении выпуска танков

    Звезда «Интернов» снялась в купальнике после похудения на 23 килограмма

    Зеленский прокомментировал заявление стран ЕС по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости