17-летняя школьница опровергла сформулированную 40 лет назад математическую гипотезу

Американская школьница опровергла гипотезу, над которой математики бились 40 лет

17-летняя школьница из США нашла контрпример, который опроверг гипотезу Мидзохаты-Такеучи о поведении волн на искривленных поверхностях. Об этом сообщает Scientific American.

Ханна Каиро из Нассау заинтересовалась математикой во время пандемии COVID-19. Она записалась на онлайн-курсы Калифорнийского университета в Беркли для одаренных школьников и стала изучать расширенную программу с заданиями из математического анализа.

Гипотеза Мидзохаты-Такеучи, сформулированная в 1980-х, была ключевой для гармонического анализа. Почти 40 лет ученые бились над тем, чтобы доказать ее, поскольку это решило бы несколько смежных научных вопросов. Согласно этой гипотезе, если использовать только определенные типы волн, то получится форма, состоящая из линий. Каир доказала, что это не так, — она попробовала переформулировать гипотезу в частотном пространстве и нашла контрпример-опровержение с использованием фракталов и многомерных гиперкубов. «Понадобилось время, чтобы убедить преподавателя в правильности моего подхода», — признается девушка.

Недавно Каир стала аспиранткой в Университете Мэриленда. Она уже начала работу над диссертацией, опубликовала статью об опровержении гипотезы Мидзохаты-Такеучи на arXiv.org и выступила на международной конференции в Испании. Ее исследование в теории ограничения Фурье сравнивает волновые процессы с кругами на воде. «Если бросить камни в нужных местах, можно получить любую форму», — написала она.

Девушка называет математику «искусством и другом». Она использует красочные рукописные слайды с рисунками, чтобы объяснять сложные концепции. «Математика остается неизменной, даже если вокруг все меняется», — утверждает Каиро, подчеркивая ценность фундаментальной науки.

