56-летняя Светлана Бондарчук снялась в полупрозрачном мини-платье

Российская телеведущая, модель и бизнесвумен Светлана Бондарчук снялась в откровенном виде на отдыхе. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

56-летняя телезвезда продемонстрировала на камеру фигуру в облегающем платье длины мини, сквозь полупрозрачную ткань которого просвечивали обнаженная грудь и трусы. При этом на размещенных кадрах видно, что изделие оформлено цветочным принтом.

Поклонники, в свою очередь, оценили фотосессию знаменитости в комментариях под публикацией. «Очень красивая! Как будто с годами расцветаешь все больше», «Все краше и краше», «Какая у тебя сумасшедшая женская энергия», «Всем отличный пример, как можно сохранить фигуру и внешность в таком возрасте», «Женщина-огонь», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Бондарчук похвасталась на новых снимках фигурой в леопардовом бикини.