Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ПСЖ
Сегодня
22:00 (Мск)
Тоттенхэм Хотспур
Суперкубок УЕФА 2025|Финал
Оренбург
2:1
Завершен
Ахмат
Fonbet Кубок России|Группа A. 2-й тур
Локомотив М
1:0
Перерыв
live
Балтика
Fonbet Кубок России|Группа D. 2-й тур
Сочи
0:0
Перерыв
live
Крылья Советов
Fonbet Кубок России|Группа B. 2-й тур
Екатерина Александрова
Завтра
03:30 (Мск)
Анна Калинская
Цинциннати (ж)
19:18, 13 августа 2025Спорт

«Ахмат» потерпел первое поражение под руководством Черчесова

«Ахмат» проиграл «Оренбургу» в Кубке, потерпев первое поражение при Черчесове
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Игроки ФК Ахмат

Игроки ФК Ахмат. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Грозненский «Ахмат» проиграл «Оренбургу» в Фонбет Кубке России, потерпев первое поражение при новом главном тренере Станиславе Черчесове. Об этом в среду, 13 августа, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча второго тура группового этапа Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) прошла в Оренбурге и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. У Оренбурга отличились Станислав Поройков (56-я минута) и Владислав Камилов (95-я), единственный мяч Ахмата забил Мануэл Келиану (91-я).

Это поражение стало для Черчесова первым у руля команды. В предыдущем матче грозненцы под его руководством с минимальным счетом обыграли «Зенит» в РПЛ. «Ахмат» победил со счетом 1:0 благодаря автоголу Ваньи Дркушича.

61-летний Черчесов возглавил «Ахмат» 6 августа. Контракт со специалистом рассчитан на три года. С 2011 по 2013 год он уже тренировал грозненский клуб. Кроме того, на клубном уровне Черчесов работал со «Спартаком», «Жемчужиной», «Амкаром», московским «Динамо», а также польской «Легией» и венгерским «Ференцварошем».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп оценил переговоры с Зеленским и лидерами ЕС по Украине

    Трамп анонсировал трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским

    Пожавшего руку Путину ветерана захотели оставить без жилья

    Россиянам назвали неочевидный провокатор ожирения

    В российском городе украли картонную фигуру Путина

    В Европе заявили о решающих нескольких днях для украинского конфликта

    Мужчина пригрозил взорвать роскошный круизный лайнер у берегов Англии

    В России предрекли скорое взятие Красноармейска

    «Ахмат» потерпел первое поражение под руководством Черчесова

    Девушка показала необычный способ удалить волосы с лица и восхитила пользователей сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости