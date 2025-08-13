«Ахмат» потерпел первое поражение под руководством Черчесова

«Ахмат» проиграл «Оренбургу» в Кубке, потерпев первое поражение при Черчесове

Грозненский «Ахмат» проиграл «Оренбургу» в Фонбет Кубке России, потерпев первое поражение при новом главном тренере Станиславе Черчесове. Об этом в среду, 13 августа, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча второго тура группового этапа Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) прошла в Оренбурге и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. У Оренбурга отличились Станислав Поройков (56-я минута) и Владислав Камилов (95-я), единственный мяч Ахмата забил Мануэл Келиану (91-я).

Это поражение стало для Черчесова первым у руля команды. В предыдущем матче грозненцы под его руководством с минимальным счетом обыграли «Зенит» в РПЛ. «Ахмат» победил со счетом 1:0 благодаря автоголу Ваньи Дркушича.

61-летний Черчесов возглавил «Ахмат» 6 августа. Контракт со специалистом рассчитан на три года. С 2011 по 2013 год он уже тренировал грозненский клуб. Кроме того, на клубном уровне Черчесов работал со «Спартаком», «Жемчужиной», «Амкаром», московским «Динамо», а также польской «Легией» и венгерским «Ференцварошем».