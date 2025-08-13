Альпак обвинили в подорожании жилья

Недвижимость в российских регионах дорожает из-за ферм альпак

В нескольких российских регионах жилье подорожало из-за близости ферм с альпаками. Об этом «Ленте.ру» рассказал основатель сети «Ферма Альпак» Василий Жайворонок.

За последний год участки в отдельных локациях Ставропольского края подорожали в пять раз. Стремительный рост цен на землю начался после открытия местной фермы альпак в станице Темнолесской — стоимость участков выросла с 300 тысяч до 1,5 миллиона рублей за гектар.

Аналогичную динамику зафиксировали в Краснодарском крае, где вблизи Горячего Ключа гектар земли рядом с агрофермой за короткий срок подорожал с одного миллиона до пяти миллионов рублей. По словам Жайворонка, похожая ситуация наблюдается и в других регионах, где есть фермы.

Сейчас фермы альпак действуют в 11 российских регионах, в том числе в Краснодаре, Кисловодске, Казани, Севастополе, Москве. Согласно прогнозам экспертов, к 2028 году туристический поток в этой нише достигнет 1,5 миллиона человек ежегодно.

Ранее стало известно, что ценовой разрыв между первичным и вторичным жильем в России достиг 80 процентов.