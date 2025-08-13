Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:10, 13 августа 2025Экономика

Альпак обвинили в подорожании жилья

Недвижимость в российских регионах дорожает из-за ферм альпак
Александра Качан (Редактор)

Фото: Unsplash

В нескольких российских регионах жилье подорожало из-за близости ферм с альпаками. Об этом «Ленте.ру» рассказал основатель сети «Ферма Альпак» Василий Жайворонок.

За последний год участки в отдельных локациях Ставропольского края подорожали в пять раз. Стремительный рост цен на землю начался после открытия местной фермы альпак в станице Темнолесской — стоимость участков выросла с 300 тысяч до 1,5 миллиона рублей за гектар.

Аналогичную динамику зафиксировали в Краснодарском крае, где вблизи Горячего Ключа гектар земли рядом с агрофермой за короткий срок подорожал с одного миллиона до пяти миллионов рублей. По словам Жайворонка, похожая ситуация наблюдается и в других регионах, где есть фермы.

Сейчас фермы альпак действуют в 11 российских регионах, в том числе в Краснодаре, Кисловодске, Казани, Севастополе, Москве. Согласно прогнозам экспертов, к 2028 году туристический поток в этой нише достигнет 1,5 миллиона человек ежегодно.

Ранее стало известно, что ценовой разрыв между первичным и вторичным жильем в России достиг 80 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп оценил переговоры с Зеленским и лидерами ЕС по Украине

    Трамп анонсировал трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским

    Пожавшего руку Путину ветерана захотели оставить без жилья

    Россиянам назвали неочевидный провокатор ожирения

    В российском городе украли картонную фигуру Путина

    В Европе заявили о решающих нескольких днях для украинского конфликта

    Мужчина пригрозил взорвать роскошный круизный лайнер у берегов Англии

    В России предрекли скорое взятие Красноармейска

    «Ахмат» потерпел первое поражение под руководством Черчесова

    Девушка показала необычный способ удалить волосы с лица и восхитила пользователей сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости