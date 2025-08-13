Экономика
05:59, 13 августа 2025ЭкономикаЭксклюзив

В России поддержали идею ввести базовый доход для граждан

Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Концептуально идея введения базового дохода для граждан России заслуживает внимания, всестороннего обсуждения и поддержки, убежден председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Об инициативе он высказался в беседе с «Лентой.ру».

Ранее с предложением ввести базовый доход выступил вице-спикер Госдумы Александр Бабаков. «Базовый доход должен стоять в основе социальных гарантий. Есть ли такие возможности? Есть ли для этого ресурсы? Конечно, есть», — высказался депутат.

«С одной стороны, я, конечно, за то, чтобы дополнительные меры поддержки нуждающимся гражданам были обеспечены, и минимальный доход был всем гарантирован, но надо понимать, что при этом можно получить серьезный дисбаланс. У нас 4,5 миллиона граждан работают, получают на уровне МРОТ доход, плюс еще у них вычитают подоходный налог. Если обеспечить им базовый доход, готовы ли они будут работать, видя, что сосед рядом бездельничает, получая базовый доход?» — высказался Нилов.

Поэтому, если это и делать, должен быть соблюден принцип справедливости. Давайте мы поднимем зарплаты бюджетникам, если на это есть ресурсы

Ярослав Ниловдепутат Госдумы

По мнению депутата, данную инициативу следует рассматривать через призму соблюдения базовых ценностей социальной политики: принципов справедливости, адресности и нуждаемости.

«В таком формате я бы поддержал конечно. (...) Если гражданам гарантируют базовый доход — это и другое качество жизни, и повлияет на демографию, на уверенность и на психологический климат, но надо понимать, за счет каких средств это будет реализовываться», — поделился Нилов.

С точки зрения концепции идея заслуживает внимания, всестороннего обсуждения и поддержки, полагает депутат. А с точки зрения механизма — стоит хорошо подумать над тем, каким образом не допустить несправедливости, роста иждивенческих настроений, получения базового дохода теми, кому он явно не нужен, отметил он.

«Есть олигархи, какой им базовый доход? Есть крупные чиновники, депутаты с большими зарплатами, есть менеджеры, банкиры, министры. У них приличные зарплаты, им базовый доход явно не нужен. Поэтому здесь должна быть определенная линия отсечения, а в целом как идею я поддерживаю», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Большая часть россиян (56 процентов) поддерживает идею безусловного базового дохода. Концепцию чаще одобряют мужчины, чем женщины (59 процентов против 52 процентов) и граждане в возрасте от 35 до 44 лет (59 процентов). Молодежь (25-34 лет), а также россияне старше 45 лет выступают за безусловные выплаты реже (55 процентов и 56 процентов соответственно). По мнению опрошенных, удовлетворение базовых потребностей поможет им развиваться.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
