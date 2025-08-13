Беспилотник в небе над Россией сняли на видео

Беспилотник в небе над Россией сняли на видео. Кадры опублииковал Telegram-канал «Жесть Белгород».

На кадрах видно беспилотник на фоне затянутого дождевыми облаками неба. Он летит в неизвестном направлении.

Канал утверждает, что дрон принадлежит Вооруженным силам Украины. На видео попыток сбить беспилотник не предпринимается.

Позже тем же каналом было опубликовано еще одно видео, на котором беспилотник пытаются сбить. На нем слышны автоматные очереди.

Ранее ВСУ атаковали Татарстан, беспилотники были замечены в небе сразу над несколькими городами республики. Одним из них стал Альметьевск. Жители эмоционально отреагировали на его появление, что попало на видео.