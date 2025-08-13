Бойцы Нацгвардии США начали прибывать в Вашингтон

Войска Нацгвардии начали прибывать в Вашингтон для выполнения указа Трампа

Бойцы Национальной гвардии США начали прибывать в Вашингтон для выполнения специального указа президента страны Дональда Трампа, направленного на борьбу с преступностью. Об этом сообщает NBC News.

Уточняется, что пять военных автомобилей были припаркованы около Монумента Вашингтона. Войска будут находиться в столице Соединенных Штатах до конца сентября. По данным телеканала, в большинстве случаев у военнослужащих не будет огнестрельного оружия.

Ранее в Пентагоне пояснили, что в обязанности этих военнослужащих войдут административные и логистические функции. Кроме того, они будут оказывать поддержку правоохранительным органам в американской столице. По словам министра обороны США Пита Хегсета, солдаты Нацгвардии «будут сильными, будут жесткими».