04:42, 13 августа 2025Мир

Бойцы Нацгвардии США начали прибывать в Вашингтон

Войска Нацгвардии начали прибывать в Вашингтон для выполнения указа Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Бойцы Национальной гвардии США начали прибывать в Вашингтон для выполнения специального указа президента страны Дональда Трампа, направленного на борьбу с преступностью. Об этом сообщает NBC News.

Уточняется, что пять военных автомобилей были припаркованы около Монумента Вашингтона. Войска будут находиться в столице Соединенных Штатах до конца сентября. По данным телеканала, в большинстве случаев у военнослужащих не будет огнестрельного оружия.

Ранее в Пентагоне пояснили, что в обязанности этих военнослужащих войдут административные и логистические функции. Кроме того, они будут оказывать поддержку правоохранительным органам в американской столице. По словам министра обороны США Пита Хегсета, солдаты Нацгвардии «будут сильными, будут жесткими».

