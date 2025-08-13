Бразилия анонсировала переговоры членов БРИКС по ВКС

Бразилия проведет переговоры членов БРИКС для ответа на тарифы США

Бразилия проведет переговоры стран БРИКС в формате видеоконференцсвязи (ВКС) для обсуждения ответа на тарифы США, введенные против некоторых членов объединения. Об этом сообщил президент Бразилии Лула да Силва, выступление транслировалось на YouTube-канале правительства южноамериканской страны.

«Вместе с БРИКС мы проведем телеконференцию. Сейчас она организуется. Мы должны обсудить в рамках БРИКС, что мы можем сделать для улучшения экономической ситуации», — анонсировал Лула да Силва.

Ранее партнеры по БРИКС пообещали, что усилят темпы наращивания торговли после того, как президент США Дональд Трамп ввел пошлины против ряда стран данного объединения. В частности, стало известно о планах Бразилии масштабировать торгово-экономические отношения с индийскими партнерами в ближайшую пятилетку.