22:34, 13 августа 2025

Бразилия анонсировала переговоры членов БРИКС по ВКС

Бразилия проведет переговоры членов БРИКС для ответа на тарифы США
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Бразилия проведет переговоры стран БРИКС в формате видеоконференцсвязи (ВКС) для обсуждения ответа на тарифы США, введенные против некоторых членов объединения. Об этом сообщил президент Бразилии Лула да Силва, выступление транслировалось на YouTube-канале правительства южноамериканской страны.

«Вместе с БРИКС мы проведем телеконференцию. Сейчас она организуется. Мы должны обсудить в рамках БРИКС, что мы можем сделать для улучшения экономической ситуации», — анонсировал Лула да Силва.

Ранее партнеры по БРИКС пообещали, что усилят темпы наращивания торговли после того, как президент США Дональд Трамп ввел пошлины против ряда стран данного объединения. В частности, стало известно о планах Бразилии масштабировать торгово-экономические отношения с индийскими партнерами в ближайшую пятилетку.

