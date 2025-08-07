Экономика
20:26, 7 августа 2025Экономика

Партнеры по БРИКС пообещали нарастить торговлю после введения Трампом пошлин

Да Силва: Индия и Бразилия нарастят торговлю до $20 млрд на фоне пошлин Трампа
Вячеслав Агапов
Луис Инасиу Лула да Силва

Луис Инасиу Лула да Силва. Фото: Marina Uezima / IMAGO / Globallookpress.com

В ближайшие пять лет Индия и Бразилия нарастят торговлю до 20 миллиардов долларов на фоне тарифной политики США. О намерении партнеров по БРИКС укрепить торговые связи после введения американским президентом Дональдом Трампом пошлин заявили в пресс-службе бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы, сообщает РИА Новости.

По итогам телефонного разговора да Силвы с главой индийского кабмина Нарендрой Моди стало известно о цели достичь к 2030 году рекордных показателей двусторонней торговли. Также Бразилия на намерена содействовать укреплению связей Индии с Южноамериканским общим рынком «Меркосур».

Ранее в индийском МИД заявили, что введение дополнительных пошлин, которое, как ожидается, напрямую затронет больше половины поставок товаров страны на американский рынок, является несправедливой и неразумной заградительной мерой.

Страны БРИКС готовят ответные меры на пошлины Трампа, заявил соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества, политолог Алексей Малинин. Вопрос ответа на угрозы Вашингтона могли обсуждать на консультациях, которые прошли в Кремле. Участие в них принял президент России Владимир Путин и советник премьер-министра Индии по вопросам нацбезопасности Аджит Довал, а также помощник президента Юрий Ушаков и секретарь Совбеза Сергей Шойгу.

