Британский министр заявил сам на себя из-за незаконной рыбалки с Вэнсом

Глава МИД Британии Лэмми заявил сам на себя из-за рыбалки с Вэнсом без лицензии
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Suzanne Plunkett / Pool / Reuters

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми обратился в природоохранную организацию из-за того, что незаконно рыбачил с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом, передает Sky News.

Причиной стало то, что Лэмми рыбачил без необходимой для этого лицензии. Представитель МИД пояснил, что как только министру стало известно об этой «административной ошибке», он приобрел лицензию на рыбалку, а затем написал в Агентство по охране окружающей среды, уведомив их об оплошности. В противном случае его могли бы оштрафовать на сумму до 2500 фунтов.

Уточняется, что рыболовы на территории Англии в возрасте от 13 лет должны иметь лицензию на ловлю удочкой пресноводных видов рыб, например, карпа.

Рыбалка проходила на частном озере в Чевнинг-Хаусе. Издание отмечает, что Лэмми не удалось поймать ни одной рыбы.

В рамах той встречи с Вэнсом глава МИД Соединенного Королевства пошутил про образование вице-президента США. «Мне повезло учиться в Гарварде. Я думаю, что вице-президент ходил в университет послабее», — сказал министр. «Это правда», — ответил Вэнс.

