Появились подробности боев на критическом для всей спецоперации направлении

МО РФ: ВС России нанесли удар по позициям ВСУ на константиновском направлении

Вооруженные силы России нанесли удар по позициям украинских войск на константиновском направлении, которое некоторые эксперты называют имеющим критическое значение для всей специальной военной операции. Подробности боев приводит Министерство обороны (МО) России в Telegram.

Как сообщили в МО, удар по позициям Вооруженных сил Украины был нанесен из 122-миллимитрового орудия «Гвоздика» бойцами группировки войск «Юг».

«Работаем мы плотно и достаточно хорошо. Маскировка — это самое важное. Плюс защита орудий и личного состава», — сообщил боец расчета орудия с позывным Костер.

Как сообщалось ранее, прорыв российских войск в районе населенных пунктов Константиновка, Дружковка и Краматорск может составлять до 18 километров в глубину.