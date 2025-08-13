Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:02, 13 августа 2025Россия

Появились подробности боев на критическом для всей спецоперации направлении

МО РФ: ВС России нанесли удар по позициям ВСУ на константиновском направлении
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы России нанесли удар по позициям украинских войск на константиновском направлении, которое некоторые эксперты называют имеющим критическое значение для всей специальной военной операции. Подробности боев приводит Министерство обороны (МО) России в Telegram.

Как сообщили в МО, удар по позициям Вооруженных сил Украины был нанесен из 122-миллимитрового орудия «Гвоздика» бойцами группировки войск «Юг».

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
«Если умирать, то лучше на своем огороде» Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
«Если умирать, то лучше на своем огороде»Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
6 августа 2025

«Работаем мы плотно и достаточно хорошо. Маскировка — это самое важное. Плюс защита орудий и личного состава», — сообщил боец расчета орудия с позывным Костер.

Как сообщалось ранее, прорыв российских войск в районе населенных пунктов Константиновка, Дружковка и Краматорск может составлять до 18 километров в глубину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России сделал заявление о возможности «обмена территориями» с Киевом. Офис Зеленского признал готовность украинцев к уступкам

    Орбан обратился к Европе с призывом о Путине

    В стране ЕАЭС мужчину приговорили к тюрьме за участие в СВО на стороне России

    В России отреагировали на возможные требования Украины перед переговорами Путина и Трампа

    Греция экстрадирует беглого молдавского олигарха

    В Дагестане курсант МВД спас семью с новорожденным из тонущего автомобиля

    На подконтрольной Киеву части ДНР объявили эвакуацию

    ДНР передала инвестору крупнейшего производителя удобрений

    Врач указал на неочевидный признак менингококковой инфекции

    Россиянам предложили выгодные туры по стране от 43 тысяч рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости