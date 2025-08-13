Экономика
15:33, 13 августа 2025Экономика

ДНР передала инвестору крупнейшего производителя удобрений

Химзавод «Стирол» в ДНР передали инвестору для перезапуска производства
Дмитрий Воронин

Фото: Kym McLeod / Reuters

Власти ДНР завершили передачу расположенного в Горловке химзавода «Стирол» инвестору — компании «Револт», которая, по словам главы местного Минпромторга Гургена Малхасяна, должна будет перезапустить производство. Об этом сообщает ТАСС.

«Стирол» — ключевое предприятие химической промышленности Донбасса — долгое время был одним из крупнейших в Европе производителей минеральных удобрений, напоминает агентство.

В 2024 году глава ДНР Денис Пушилин приводил данные, согласно которым концерн «Стирол» поставлял на рынок три процента мирового объема аммиака и карбамида, полимерных материалов и изделий из них. Тогда же он заявил о появлении инвесторов, «принимающих важность запуска данного предприятия». «Завод точно будет работать. Это точно, абсолютно», — подчеркивал Пушилин.

«Стирол» остановил работу с началом боевых действий. В последние годы предприятие неоднократно подвергалось обстрелам и получало повреждения. В 2021 году сообщалось о возобновлении работы цехов по производству лакокрасочной продукции и изделий из полимеров.

