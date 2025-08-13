Культура
15:10, 13 августа 2025Культура

Джоли сыграет в новом фильме режиссера «Мистера и миссис Смит»

Анджелина Джоли сыграет шпионку в новом триллере «Инициатива»
Ольга Коровина

Фото: Manon Cruz / Reuters

Американская актриса Анджелина Джоли сыграет в новом фильме Дага Лаймана, режиссера культовой картины «Мистер и миссис Смит». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Джоли исполнит роль шпионки в триллере «Инициатива». Известно, что над сценарием работает Ф. Скотт Фрэйзер, автор фильма «Три икса: Мировое господство».

Картина Лаймана «Мистер и миссис Смит» с Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом в главных ролях вышла на экраны в 2005 году. Комедийный боевик собрал в мировом прокате 487 миллионов долларов при бюджете 110 миллионов. На съемках фильма начался роман между Джоли и Питтом, которые стали одной из наиболее влиятельных голливудских пар всех времен.

Ранее стало известно, что звезда фильма «Еретик» и сериала «Шершни» Софи Тэтчер сыграет вместе с российским актером Марком Эйдельштейном во втором сезоне сериала «Мистер и миссис Смит».

