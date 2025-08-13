Бывший СССР
Экс-премьер Украины назвал условие для смены режима в стране

Экс-премьер Украины Азаров: Для смены режима в стране нужен переходный период
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Glib Albovsky / Unsplash

Смена режима на Украине возможна лишь при наличии переходного периода, который будут обеспечивать Россия и Соединенные Штаты Америки. Об этом ТАСС заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

По его мнению, для смены режима требуется согласие двух важнейших сторон — РФ и США. Москва и Вашингтон смогут обеспечить период, во время которого будет формироваться обстановка для свободных выборов, восстановление демократических прав и свобод, возврат Конституции, а также восстановление СМИ и оппозиционных партий.

«Когда все эти условия будут соблюдены — я думаю, что [президент США Дональд] Трамп должен это понимать — тогда возможно создание нормального демократического режима», — высказался Азаров.

Ранее экс-премьер Украины заявил, что сейчас провести нормальные выборы в стране невозможно. По его словам, Владимира Зеленского можно заставить провести выборы главы государства, и у США есть возможности для этого, однако киевский режим в конечном счете лишь «воспроизведет свою вторую копию».

