Эстонский банкир потерял доступ к криптовалюте на миллиард долларов

Arkham Intelligence: Эстонский банкир потерял доступ к криптокошельку на $1 млрд

Эстонский банкир потерял доступ к криптокошельку, который он купил десять лет назад. Об этом сообщает Arkham Intelligence.

Сооснователь LHV Bank Рейн Лохмус забыл приватный ключ для кошелька, на котором хранится криптовалюта Ethereum (ETH). В 2015 году он приобрел 250 тысяч токенов по 30 центов. На тот момент кошелек оценивался в 75 тысяч долларов, но за годы его стоимость превысила 1,15 миллиарда долларов. Банкир предлагал за помощь часть средств с кошелька, однако впоследствии отказался от поисков потерянных ключей, посчитав это неэффективным использованием времени.

«Да, и я не могу решить это в одиночку; если кто-то думает, что сможет, я приму все предложения... Но я отношусь к этому спокойно. Мне не нравятся вещи, которые приводят к нулю или единице. Вы можете потратить на это десять лет, и это может закончиться нулем; это может закончиться тем, что вы решите проблему, но я предпочитаю делать то, в чем прогресс виден ежедневно», — объяснил он.

ИТ-специалист Джеймс Хоуэллс, чья девушка случайно выкинула диск с восемью тысячами биткоинов (за годы их стоимость выросла до 76 миллиардов рублей), проследил путь диска до свалки в Ньюпорте, заручился помощью экспертов по восстановлению данных и собирался перебрать тысячи тонн мусора. Он предлагал руководству города долю средств, потерянных на свалке, но чиновники отказались