13:40, 13 августа 2025Экономика

Европейский банк согласился выделить Киеву новый кредит

Свириденко: ЕБРР выделит Украине 500 миллионов евро на покупку газа без гарантий
Вячеслав Агапов
Юлия Свириденко

Юлия Свириденко. Фото: Vadym Sarakhan / AP

Европейский банк развития согласился выделить Киеву новый кредит. Об этом сообщила украинский премьер Юлия Свириденко.

Займ Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в 500 миллионов евро выделяется на покупку Киевом газа. Это крупнейший проект для Украины и впервые он предоставляется под гарантию ЕС, без государственной гарантии Украины

«Это позволит Украине лучше подготовиться к отопительному сезону и обеспечить украинские дома теплом и светом даже в самые сложные дни зимы», — пояснила Свириденко.

В конце июля Украина заключила первое соглашение об импорте азербайджанского газа по Трансбалканскому коридору. По словам топ-менеджера корпорации, приобретенный у компании Группы SOCAR — SOCAR Energy Ukraine газ будет поставлен по маршруту через Болгарию и Румынию.

10 июля действующий премьер-министр республики Денис Шмыгаль объявил, что Украина получила еще один миллиард евро доходов от замороженных в европейских странах российских активов. Полученные средства были выданы в качестве финансовой помощи от европейских партнеров. С начала 2025 года Киев получил от Евросоюза (ЕС) в общей сложности свыше 18,5 миллиарда евро «за счет российских замороженных средств», резюмировал Шмыгаль.

