16:38, 13 августа 2025Путешествия

Гид спас российских туристов от медведя с помощью камней и ведра и попал на видео

Astv.ru: На курильском острове Итуруп гид спас российских туристов от медведя
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

На курильском острове Итуруп гид спас российских туристов от медведя с помощью камней и ведра и попал на видео. Кадры публикует Astv.ru.

Уточняется, что инцидент произошел 12 августа. Путешественники еще с моря заметили животное, а высадившись на берег, поняли, что медведь идет в их сторону. Гид схватил пластиковое ведро и начал бить по нему, пытаясь напугать косолапого. Затем в ход пошли камни, но медведь продолжал наступать.

В конце концов животное сдалось и оставило туристов в покое.

Ранее слон атаковал попытавшегося сделать с ним селфи туриста в Индии. Нападение дикого животного произошло в заповеднике тигров Бандипур в индийском штате Карнатака.

