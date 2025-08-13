Гид спас российских туристов от медведя с помощью камней и ведра и попал на видео

На курильском острове Итуруп гид спас российских туристов от медведя с помощью камней и ведра и попал на видео. Кадры публикует Astv.ru.

Уточняется, что инцидент произошел 12 августа. Путешественники еще с моря заметили животное, а высадившись на берег, поняли, что медведь идет в их сторону. Гид схватил пластиковое ведро и начал бить по нему, пытаясь напугать косолапого. Затем в ход пошли камни, но медведь продолжал наступать.

В конце концов животное сдалось и оставило туристов в покое.

