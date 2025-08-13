Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:38, 13 августа 2025Бывший СССР

Греция экстрадирует беглого молдавского олигарха

В Греции суд одобрил экстрадицию беглого олигарха Плахотнюка в Молдавию
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Мирослав Ротарь / Sputnik / РИА Новости

Апелляционный суд Афин одобрил экстрадицию беглого олигарха Владимира Плахотнюка в Молдавию. Об этом сообщил судья Николаос Милиос, передает ТАСС.

При этом сообщается, что окончательное решение о передаче бизнесмена Молдавии примет министерство юстиции Греции. Дата рассмотрения дела ведомством пока не называется.

Ранее генеральная прокуратура и Министерство юстиции Молдавии подали запрос об экстрадиции задержанного в Греции Плахотнюка. Министр юстиции республики Вероника Михайлова-Морару заявила, что информация о том, что власти страны не желают его экстрадиции, является клеветой.

До этого олигарх призвал свергнуть власть в Молдавии. Он также призвал восстановить команду его власти, чтобы обеспечить гражданам республики стабильность и безопасность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянам на «Госуслугах» приходят уведомления о включении в Реестр воинского учета. Что это означает?

    На Западе заявили о самом большом суточном продвижении ВС России за год

    Дмитриев предрек предотвращение Третьей мировой Трампом и Путиным

    На Западе осознали поражение Украины в конфликте

    Россиянка вколола плачущему младенцу сильнодействующий препарат

    Американский Vulcan вывел экспериментальный спутник GPS

    Леонардо Ди Каприо оконфузился из-за досмотра полиции

    Орбан обратился к Европе с призывом о Путине

    В стране ЕАЭС мужчину приговорили к тюрьме за участие в СВО на стороне России

    В России отреагировали на возможные требования Украины перед переговорами Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости