Греция экстрадирует беглого молдавского олигарха

В Греции суд одобрил экстрадицию беглого олигарха Плахотнюка в Молдавию

Апелляционный суд Афин одобрил экстрадицию беглого олигарха Владимира Плахотнюка в Молдавию. Об этом сообщил судья Николаос Милиос, передает ТАСС.

При этом сообщается, что окончательное решение о передаче бизнесмена Молдавии примет министерство юстиции Греции. Дата рассмотрения дела ведомством пока не называется.

Ранее генеральная прокуратура и Министерство юстиции Молдавии подали запрос об экстрадиции задержанного в Греции Плахотнюка. Министр юстиции республики Вероника Михайлова-Морару заявила, что информация о том, что власти страны не желают его экстрадиции, является клеветой.

До этого олигарх призвал свергнуть власть в Молдавии. Он также призвал восстановить команду его власти, чтобы обеспечить гражданам республики стабильность и безопасность.