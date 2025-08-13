Силовые структуры
13:54, 13 августа 2025Силовые структуры

Иностранке пришлось оправдываться в аэропорту России из-за прибыли от бизнеса в кошельке

В Шереметьево таможенники поймали пассажирку с 30 тыс. долларов
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «ФТС России | ProТаможню»

В Шереметьево таможенники поймали 31-летнюю иностранку с 30 тысячам долларов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе.

Женщина пыталась провезти деньги через «зеленый» коридор, заявив во время опроса, что у нее при себе только десять тысяч долларов. Обман вскрылся при досмотре сумки. В ней оказался кошелек с незадекларированными купюрами эквивалентом в более 1,7 миллионов рублей.

Иностранка рассказала: она владеет кофейней в Москве, и найденные деньги — прибыль от бизнеса. Они должны были пойти на покупку киоска автоматической продажи кофе.

Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наличных денежных средств в крупном размере. Нарушительнице грозит до двух лет ограничения свободы или штраф в размере до десятикратной суммы найденных наличных.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье осудили студента из КНР за контрабанду раковины вымершего моллюска.

