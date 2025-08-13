Канадские бортпроводники устроят забастовку

Bloomberg: Бортпроводники Air Canada проведут трехдневную забастовку

Профсоюз бортпроводников канадского авиаперевозчика Air Canada уведомил компанию о том, что, начиная с 16 августа, они проведут трехдневную забастовку. Об этом пишет Bloomberg.

После того как стороны не смогли договориться о повышении выплат сотрудникам, за забастовку проголосовали 99,7 процента более чем из 10 тысяч членов профсоюза.

В пресс-релизе отмечается, что удалось добиться прогресса по некоторым пунктам, но Air Canada «отказалась решать ключевые проблемы» и предложила повышение зарплат на 17,2 процента, что «ниже инфляции, ниже рыночной стоимости, ниже минимальной заработной платы».

Перевозчик в свою очередь отметил, что бортпроводники требуют «непомерных повышений» и отклонил предложение о проведении обязательного в таких случаях внешнего арбитража.

Еще один вопрос, по которому стороны пока не пришли к соглашению, касается оплаты труда бортпроводников, помимо их работы непосредственно на рейсе. Сейчас им платят только за исполнение обязанностей во время полета, но, например, не за посадку пассажиров. Как уточняет агентство, это обычная практика в отрасли, но в последнее время она часто подвергается критике. Профсоюз требует полной оплаты за все отработанные часы, но Air Canada заявляет о готовности делать это лишь частично.

Отмечается, что забастовка в случае ее проведения может привести к отмене около 700 рейсов в день и затронуть примерно 130 тысяч пассажиров.

