Лайме Вайкуле предложили шить форму для бойцов СВО в тюрьме

Певец Андрей Ковалев, известный по выступлениям в группе «Пилигрим», высказался о певице Лайме Вайкуле, которая активно критикует специальную военную операцию (СВО) и руководство России. Его слова передает издание News.ru.

Ковалев заявил, что было бы справедливым наказать латвийскую артистку тюремным сроком. По его мнению, в тюрьме Вайкуле могла бы помогать бойцам СВО: шить для них форму и варежки.

«Пригодится и Лайма, если шить умеет. По фигу, что иностранка, лишь бы шить умела», — сообщил певец.

Вайкуле неоднократно выступала с проукраинскими заявлениями и призывала «дать оружие Украине».

Ранее стало известно, что муж латвийской певицы Лаймы Вайкуле, продюсер Андрей Латковский отреагировал на новость о возможном возбуждении уголовного дела против артистки.