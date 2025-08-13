Культура
15:58, 13 августа 2025Культура

Лайме Вайкуле предложили шить форму для бойцов СВО в тюрьме

Певец Ковалев предложил Вайкуле сесть в тюрьму и шить форму для бойцов СВО
Андрей Шеньшаков
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Певец Андрей Ковалев, известный по выступлениям в группе «Пилигрим», высказался о певице Лайме Вайкуле, которая активно критикует специальную военную операцию (СВО) и руководство России. Его слова передает издание News.ru.

Ковалев заявил, что было бы справедливым наказать латвийскую артистку тюремным сроком. По его мнению, в тюрьме Вайкуле могла бы помогать бойцам СВО: шить для них форму и варежки.

«Пригодится и Лайма, если шить умеет. По фигу, что иностранка, лишь бы шить умела», — сообщил певец.

Вайкуле неоднократно выступала с проукраинскими заявлениями и призывала «дать оружие Украине».

Ранее стало известно, что муж латвийской певицы Лаймы Вайкуле, продюсер Андрей Латковский отреагировал на новость о возможном возбуждении уголовного дела против артистки.

    Все новости