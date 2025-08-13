Макрон высказался о новых санкциях против России перед встречей Путина и Трампа

Макрон заявил, что новые санкции против РФ зависят от предстоящих переговоров

Дальнейшее введение санкций против России будет определяться итогами предстоящей встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает РИА Новости.

«Мы приняли новый пакет санкций. Мы готовим еще один. И я думаю, что это будет зависеть от переговоров ближайших дней и ближайших недель. Но ничего нельзя исключать», — сказал политик.

При этом президент Франции заявил о желании вернуться к нормальным отношениям с Россией и отменить санкции, однако это, по его словам, зависит от действий Москвы.

Ранее Макрон заявил, что Трамп на предстоящей встрече с Путиным хочет добиться прекращения огня на Украине.

18 июля постпреды стран Европейского союза (ЕС) согласовали 18-й пакет антироссийских санкций. По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, список ограничительных мер включает в себя рестрикции против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», а также введение нового потолка цен на российскую нефть.