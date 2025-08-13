Макса Коржа уличили в деградации из-за бандеровского флага на его концерте

Цыганова назвала Коржа падшим человеком после скандала с бандеровским флагом

Российская певица Вика Цыганова раскритиковала белорусского исполнителя Макса Коржа из-за флага «Организации украинских националистов» (ОУН, признана в России экстремистской организацией и запрещена) на его концерте. Пост она разместила в личном Telegram-канале.

«Это падший человек, утративший связь со своими корнями. Яркий пример морального разложения и деградации личности беглых артистов», — написала Цыганова.

Артистка заявила, что необходимо запретить Коржу въезд в Россию и лишить его возможности зарабатывать на территории страны.

10 августа сообщалось, что в Польше разразился скандал из-за бандеровского флага на концерте Коржа. Так, один из лидеров ультраправого движения «Конфедерация» Александр Ковалиньский призвал молодых людей, развернувших флаг, вернуться на Украину и вступить в ряды местной армии.

После скандала представители правозащитного движения «Сорок сороков» призвали запретить Максу Коржу въезд в Россию на неопределенный срок.