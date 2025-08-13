Экономика
11:01, 13 августа 2025Экономика

McDonald's завалили выброшенной едой

CNN: McDonald's Japan прекратил акцию с покемонами из-за выброшенной еды
Дмитрий Воронин

Фото: Rocky Swift / Reuters

McDonald's Japan был вынужден экстренно остановить свою акцию с коллекционными карточками Pokemon, распространявшимися с наборами Happy Meal, сделав это всего через несколько часов после ее запуска. Как сообщает CNN, причиной такого шага стало то, что фанаты, массово скупавшие наборы только ради артефактов, буквально завалили рестораны быстрого питания выброшенной едой, что вызвало общественное негодование.

В прошедшую субботу тематические наборы Happy Meal стоимостью три с половиной доллара приобретали в японских McDonald's большими партиями, что и привело к упомянутой ситуации. Как отмечает телеканал, перекупщики выкладывают карты из таких наборов на eBay по цене от 28 долларов за штуку.

После того как соцсети оказались заполнены фотографиями невостребованной еды, оставленной в ресторанах и около них, на сайте McDonald's Japan появилось сообщение о том, что акция, которая должна была продлиться три дня — с 9 по 11 августа — прекращена из-за продаж, «значительно превысивших ожидания».

Ранее стало известно, что эта ушедшая из России сеть фастфуда решила пересмотреть ценообразование из-за падения продаж.

