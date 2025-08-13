В России объяснили выбор военной базы вероятным местом встречи Путина и Трампа

Чепа: Встречу Путина и Трампа для безопасности проще провести на военной базе

Встречу президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа с целью безопасности проще провести на военной базе, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат объяснил вероятный выбор военной базы Эльмендорф — Ричардсон в Анкоридже (штат Аляска) местом встречи.

«[Такой выбор сделан] из условий безопасности. Проще провести ее на военной базе, где есть определенный закрытый контур. Там гораздо проще обеспечить безопасность встречи», — объяснил Чепа.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на чиновников в американской администрации сообщил, что встреча Путина и Трампа состоится на военной базе Эльмендорф — Ричардсон в Анкоридже (штат Аляска). Издание Anchorage Daily News также указало на Эльмендорф — Ричардсон как на одно из возможных мест для проведения саммита на высшем уровне.

Встреча двух лидеров запланирована на 15 августа.

