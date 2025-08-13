МИД России предупредил Баку о последствиях возможных поставок оружия Киеву

Фадеев: Поставки оружия Киеву от Баку не способствуют мирному решению конфликта

Поставки оружия Киеву со стороны Баку не способствуют мирному урегулированию конфликта. Позицию Министерства иностранных дел (МИД) России раскрыл в ходе брифинга замдиректора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Считаем, что такие действия не способствуют мирному урегулированию конфликта», — предупредил он о возможных последствиях.

11 августа появилась информация, что может снять эмбарго на поставки вооружения Киеву, если Вооруженные силы (ВС) России продолжат атаковать газовые объекты Азербайджана на Украине. Фадеев отметил, что в Баку известна позиция Москвы по данному вопросу.

Ранее Зеленский сообщил, что проинформировал Алиева о российских ударах по энергетическим объектам на Украине. Зеленский также поздравил азербайджанского коллегу с достигнутыми договоренностями с Арменией.