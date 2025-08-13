Экономика
11:32, 13 августа 2025Экономика

Москвичам пообещали дожди

Синоптик Тишковец: 13 августа в Москве местами пройдут дожди
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Арина Антонова / ТАСС

В среду, 13 августа, в Москве местами пройдут кратковременные дожди. Такую погоду пообещал жителям столицы ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.

Ситуация будет определяться далеким тылом циклона. «Ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь», — уточнил синоптик. Воздух при этом прогреется до плюс 21-23 градусов, добавил Тишковец.

Ветер будет дуть северо-западный, его порывы достигнут 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление начнет немного расти, до 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова спрогнозировала, что новая волна потепления в Москве будет недолгой. Синоптик добавила, что вода в водоемах столичного региона постепенно охлаждается. Так, температура в Истринском водохранилище уже достигает 16-17 градусов.

