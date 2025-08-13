People: Пассажир пригрозил взорвать круизный лайнер у берегов Англии

Мужчина пригрозил взорвать роскошный круизный лайнер у берегов Англии, заявив, что специальное устройство у него с собой. Об этом пишет издание People.

Инцидент произошел 9 августа. После заявления 63-летнего пассажира экипаж судна объявил эвакуацию и причалил в паромный терминал в английском городе Саутгемптон. Позже полицейские провели обыск, в ходе которого никакого взрывного устройства обнаружено не было.

Пассажира арестовали по подозрению в передаче ложной информации. Через некоторое время его отпустили под залог. Судебное заседание состоится 8 ноября.

Ранее аэропорт острова Лансароте имени Сесарса Манрике (Испания) объявил чрезвычайное положение после сообщения о бомбе на борту самолета, которую пассажир обнаружил в туалете. Угроза оказалась ложной.

