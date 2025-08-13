На месте похорон народного артиста России произошла стрельба

«МК»: Мужчина открыл стрельбу на месте похорон народного артиста РФ Краско

На месте похорон народного артиста России Ивана Краско произошла стрельба. Об этом пишет «МК в Питере» со ссылкой на своего корреспондента.

По данным издания, огонь из пистолета открыл один из присутствующих мужчин. Это произошло после отпевания и погребения артиста.

Позже стало известно, что стрельба на месте похорон Ивана Краско оказалась частью ритуала. Народный артист был почетным гражданином города и бывшим военным, поэтому на прощании с ним был произведен выстрел.

О смерти артиста стало известно 9 августа. Он ушел из жизни в возрасте 94 лет.

