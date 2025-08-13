РИАН: Фигурант дела о переводах денег с Украины в ОАЭ Гмырин присвоил $48 млн

Андрей Гмырин, обвиняемый по делу о переводах денег с Украины в ОАЭ, причастен к присвоению 48 миллионов долларов. Об этом узнали журналисты РИА Новости, которые изучили украинскую базу судебных документов.

Не так давно турецкая газета Aydinlik опубликовала данные банковских счетов фирм, базирующихся в ОАЭ. Предположительно, именно они являются участниками коррупционной схемы окружения президента Украины Владимира Зеленского: на счета двух компаний, связанных с Гмыриным. ежемесячно приходят переводы на суммы около 50 миллионов долларов.

Сам Гмырин значится в деле экс-главы фонда госимущества Украины Дмитрия Сенниченко. Фигурант также причастен как соорганизатор преступной группировки, которая может быть замешана в отмывании более 277 миллионов долларов. По сведениям украинских правоохранителей, Гмырин и Сенниченко были участниками махинаций с Одесским припортовым заводом (ОПЗ).

Незаконной деятельностью Сенниченко летом 2023 года заинтересовались в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). Против него завели уголовное дело по подозрению в отмывании 277,3 миллиона долларов. Ранее Сенниченко стал обвиняемым по делу о махинациях в фонде государственного имущества Украины.

В июне 2025 года сообщалось, что Владимир Зеленский купил квартиру в самом высоком небоскребе мира для матери. Жилплощадь класса «люкс» находится в ОАЭ.