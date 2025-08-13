Мир
15:31, 13 августа 2025Мир

На Западе призвали наказать Макрона

Профессор Малинен: Европейцы должны наказать Макрона из-за Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон и другие лидеры европейских стран должны быть наказаны за то, что поставили под угрозу коллективную безопасность на континенте из-за Украины. С таким призывом в соцсети Х выступил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

По словам ученого, европейцы должны наказать «воинственных лидеров», подвергнувших их угрозе «из-за страны, которая даже не входит в Евросоюз».

Малинен также упомянул в списке подлежащих «наказанию» политиков премьер-министра Великобритании Кира Стармера, премьер-министра Польши Дональда Туска, канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Финляндии Александра Стубба и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Ранее глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Макрон и его украинский коллега Владимир Зеленский находятся в отчаянном состоянии перед предстоящими переговорами лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

