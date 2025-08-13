На Западе заявили о сильных козырях Путина

Военный аналитик Мирон: Россия диктует правила из-за наступления войск

Россия диктует правила в рамках урегулирования украинского конфликта из-за перехода своих войск в наступления. Об этом заявила военный исследователь кафедры оборонных исследований Королевского колледжа Лондона Марина Мирон, передает Bloomberg.

«У [президента России Владимира] Путина гораздо более сильные козыри, чем у его оппонентов», — подчеркнула аналитик.

По словам Мирон, Россия в настоящее время «диктует правила» в рамках мирного процесса, так как ее войска перешли в наступление.

Ранее глава факультета экономики Лондонской бизнес-школы Ричард Портес заявил, что факт приглашения на Аляску для встречи с президентом США Дональдом Трампом является большой победой Путина.