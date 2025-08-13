Из жизни
00:31, 13 августа 2025Из жизни

Найдены останки похищенной королевы красоты

На Филиппинах неизвестные похитили королеву красоты
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Maxim Krivonos / Shutterstock / Fotodom

На Филиппинах обнаружили останки бывшей королевы красоты. Как сообщает издание The Manila Times, их нашли в море у побережья района Диит.

35-летнюю Акен Аррадасу похитили 31 июля в городе Ормок. Трое неизвестных в масках силой усадили женщину в автомобиль Toyota и увезли. Камеры видеонаблюдения позднее зафиксировали, как машина двигалась в сторону города Таклобан.

Сестра пропавшей обратилась в полицию лишь четвертого августа. Она сообщила, что утром в день похищения ее сестра разговаривала с мужчиной по имени Пай-ап Дрилон, который проживал в том же районе. Власти считают нападение спланированным и ведут поиск подозреваемых в нескольких регионах страны.

Ранее сообщалось, что в Эквадоре неизвестные бандиты расправились с бывшей королевой красоты провинции Манаби. Ее спутник и годовалая дочь также получили огнестрельные ранения.

