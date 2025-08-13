Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ПСЖ
Сегодня
22:00 (Мск)
Тоттенхэм Хотспур
Суперкубок УЕФА 2025|Финал
Оренбург
Сегодня
16:15 (Мск)
Ахмат
Fonbet Кубок России|Группа A. 2-й тур
Локомотив М
Сегодня
18:30 (Мск)
Балтика
Fonbet Кубок России|Группа D. 2-й тур
Сочи
Сегодня
18:30 (Мск)
Крылья Советов
Fonbet Кубок России|Группа B. 2-й тур
Екатерина Александрова
Завтра
03:30 (Мск)
Анна Калинская
Цинциннати (ж)
13:28, 13 августа 2025Спорт

Названа возможная причина гибели бывшего чемпиона мира по кикбоксингу в возрасте 50 лет

Экс-чемпион мира по кикбоксингу Лиходумов мог умереть от алкогольного отравления
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: @dmitrylihodumov

Бывший чемпион мира среди профессионалов по кикбоксингу Дмитрий Лиходумов мог умереть от алкогольного отравления. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на источник.

По информации телеканала, никаких следов побоев на теле экс-спортсмена обнаружено не было. «Доставили от дома в больницу, так как был очень пьян. В больнице скончался», — отметил источник.

О смерти Лиходумова стало известно 11 августа. Тогда источник утверждал, что спортсмена нашли мертвым возле пустыря в Балашихе. Отмечалось, что на теле Лиходумова обнаружили многочисленные следы побоев. Ему было 50 лет.

Спортсмен — многократный чемпион России. На его счету серебряные и бронзовые медали чемпионатов Европы. Также кикбоксер является финалистом чемпионата мира.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянам стали приходить уведомления о включении данных в электронный реестр повесток

    Вероятность отказа Трампа от поддержки Украины после переговоров с Путиным оценили

    «Роскосмос» рассказал о работе спутника «Кондор-ФКА»

    Хирург назвала возможные пластические операции Елизаветы Боярской

    В России рассказали о переговорах с Баку о задержанных гражданах РФ

    Российские потребители витаминов начали переходить на БАДы

    «Почему геноцид еще не запрещен?» Участники СВО призвали запретить аборты в России

    Киллер поплатился за расправу над бизнесменом в центре Москвы

    Две вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест на чемпионате мира

    В Госдуме объяснили рассылку россиянам уведомлений о воинском учете

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости