Названа возможная причина гибели бывшего чемпиона мира по кикбоксингу в возрасте 50 лет

Экс-чемпион мира по кикбоксингу Лиходумов мог умереть от алкогольного отравления

Бывший чемпион мира среди профессионалов по кикбоксингу Дмитрий Лиходумов мог умереть от алкогольного отравления. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на источник.

По информации телеканала, никаких следов побоев на теле экс-спортсмена обнаружено не было. «Доставили от дома в больницу, так как был очень пьян. В больнице скончался», — отметил источник.

О смерти Лиходумова стало известно 11 августа. Тогда источник утверждал, что спортсмена нашли мертвым возле пустыря в Балашихе. Отмечалось, что на теле Лиходумова обнаружили многочисленные следы побоев. Ему было 50 лет.

Спортсмен — многократный чемпион России. На его счету серебряные и бронзовые медали чемпионатов Европы. Также кикбоксер является финалистом чемпионата мира.