Бывший чемпион мира по кикбоксингу умер в 50 лет

Бывший чемпион мира по кикбоксингу Лиходумов умер в 50 лет

Бывший чемпион мира среди профессионалов по кикбоксингу Дмитрий Лиходумов умер в 50 лет. Об этом сообщает Федерация кикбоксинга России на своей странице во «ВКонтакте».

В организации выразили соболезнования родственникам и близким погибшего.

По информации Telegram-канала «Mash на спорте», спортсмена нашли мертвым возле пустыря в Балашихе. Отмечается, что на теле Лиходумова обнаружили многочисленные следы побоев.

Спортсмен — многократный чемпион России. На его счету серебряные и бронзовые медали чемпионатов Европы. Также кикбоксер является финалистом чемпионата мира.

