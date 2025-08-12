Спорт
18:57, 12 августа 2025Спорт

Появились подробности о гибели бывшего чемпиона мира по кикбоксингу в 50 лет

Бывшего чемпиона мира по кикбоксингу Дмитрия Лиходумова избили перед смертью
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Бывший чемпион мира среди профессионалов по кикбоксингу Дмитрий Лиходумов был жестоко избит перед смертью. Подробности появились у Gorod48 со ссылкой на источники.

По информации издания, спортсмен подвергся групповому избиению, а затем был задавлен автомобилем. От полученных травм он скончался в больнице.

О смерти Лиходумова стало известно 11 августа. Спортсмена нашли мертвым возле пустыря в Балашихе. Отмечается, что на теле Лиходумова обнаружили многочисленные следы побоев. Ему было 50 лет.

Спортсмен — многократный чемпион России. На его счету серебряные и бронзовые медали чемпионатов Европы. Также кикбоксер является финалистом чемпионата мира.

