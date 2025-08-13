Названы лучше летние музыкальные хиты Крыма

Песня исполнительницы JALAGONIA «Дежавю» стала летним хитом в Крыму

Песня исполнительницы JALAGONIA (настоящее имя — Диана Джалагония) «Дежавю» из дебютного альбома артистки «Отель моих снов» стала летним хитом в Крыму. Об этом сообщает радио «Море» в Telegram.

Отмечается, что в июне и июле «Дежавю» звучала в эфире радиостанции почти 600 раз, чаще всего песня попадала в ротацию по заявке радиослушателей (350 раз). «Крым, ты сводишь меня с ума! Моя песня – самая ротируемая?! Это ли не доказательство нашей с вами особенной связи? Огромное спасибо радиостанции и всем, кто влюблен в эту музыку!» — поделилась эмоциями Jalagonia.

В тройку лидеров также вошел трек певца Вани Дмитриенко «Шелк» и песня «Поезда» в исполнении Жени Трофимова, группы «Комната культуры» и Басты (настоящее имя — Василий Вакуленко).

Ранее сообщалось, что российские исполнители Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) и Григорий Лепс попали в пробку на Крымском мосту вместе с остальными водителями, вышли из машины и устроили импровизированный концерт.