Немецкого теннисиста дисквалифицировали за поход в душ

Немецкого теннисиста Матса Розенкранца дисквалифицировали за прием душа во время матча. Об этом сообщает Metaratings.
Инцидент произошел во время матча Розенкранца с итальянца Пьетро Феллина на турнире серии «Челленджер» в Греции. Выиграв первый сет со счетом 7:5 немец воспользовался паузой и пошел в душ. После возвращения на корт он узнал о дисквалификации.
Теннисистам не разрешается отлучаться в душ, кроме пятисетовых матчей на турнирах серии «Большого шлема». Это сделано в целях обеспечения соблюдения антидопинговых правил. Розенкранц заявил, что не знал о запрете, но судья и супервайзер матча оставили решение в силе. Феллин вышел в следующий круг турнира.
26-летний Розенкранц располагается на 358-й строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В данный момент у немца нет ни одного титула на этом уровне.