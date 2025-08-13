Спорт
20:24, 13 августа 2025Спорт

Немецкого теннисиста дисквалифицировали за поход в душ

Немецкого теннисиста Розенкранца дисквалифицировали за прием душа во время матча
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Max Maiwald / DeFodi Images / Getty Images

Немецкого теннисиста Матса Розенкранца дисквалифицировали за прием душа во время матча. Об этом сообщает Metaratings.

Инцидент произошел во время матча Розенкранца с итальянца Пьетро Феллина на турнире серии «Челленджер» в Греции. Выиграв первый сет со счетом 7:5 немец воспользовался паузой и пошел в душ. После возвращения на корт он узнал о дисквалификации.

Теннисистам не разрешается отлучаться в душ, кроме пятисетовых матчей на турнирах серии «Большого шлема». Это сделано в целях обеспечения соблюдения антидопинговых правил. Розенкранц заявил, что не знал о запрете, но судья и супервайзер матча оставили решение в силе. Феллин вышел в следующий круг турнира.

26-летний Розенкранц располагается на 358-й строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В данный момент у немца нет ни одного титула на этом уровне.

