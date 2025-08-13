Немецкого теннисиста дисквалифицировали за поход в душ

Немецкого теннисиста Розенкранца дисквалифицировали за прием душа во время матча

Немецкого теннисиста Матса Розенкранца дисквалифицировали за прием душа во время матча. Об этом сообщает Metaratings.

Инцидент произошел во время матча Розенкранца с итальянца Пьетро Феллина на турнире серии «Челленджер» в Греции. Выиграв первый сет со счетом 7:5 немец воспользовался паузой и пошел в душ. После возвращения на корт он узнал о дисквалификации.

Теннисистам не разрешается отлучаться в душ, кроме пятисетовых матчей на турнирах серии «Большого шлема». Это сделано в целях обеспечения соблюдения антидопинговых правил. Розенкранц заявил, что не знал о запрете, но судья и супервайзер матча оставили решение в силе. Феллин вышел в следующий круг турнира.

26-летний Розенкранц располагается на 358-й строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В данный момент у немца нет ни одного титула на этом уровне.