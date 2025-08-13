Зарезавшего россиянина юношу уличили в препарировании животных и осквернении памятника

СК: Убивший жителя Джанкоя юноша и его девушка осквернили мемориал

В Крыму 22-летнего фигуранта дела о расправе над жителем Джанкоя заподозрили в новом преступлении. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Молодому человеку вменяется часть 4 статьи 354.1 («Оскорбление памяти Защитников Отечества, совершенное публично группой лиц по предварительному сговору с использованием интернета») УК РФ. Вместе с ним по делу проходит его 19-летняя сожительница.

По версии следствия, в июне молодой человек взобрался на мемориал «Братская могила жертв фашистского террора 1941-1942 годов» и сделал оскорбляющее память фронтовиков фото. Позже это фото он отправил своей девушке, а та опубликовала его в своем Telegram-канале с непристойной подписью.

Также оба хранили в телефоне фото и видео того, как они жестоко расправляются с животными и препарируют их. Среди найденного в памяти смартфонов оказался и факт надругательства над символом веры на территории православного храма.

Все это вскрылось во время расследования уголовного дела о расправе над мужчиной в Евпатории. 23 июля стало известно, что неформал ударил ножом потерпевшего возле кафе, тот не выжил.