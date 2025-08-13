Один из крупнейших железнодорожных операторов России перешел в госсобственность

Акции одной из крупнейших российских компаний в области лизинга железнодорожных вагонов АО «Вектор Рейл» в соответствии с решением суда перешли в госсобственность. Об этом сообщает «Интерфакс».

В конце апреля в Екатеринбурге удовлетворили иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства указанного железнодорожного оператора и его «дочек» совокупной рыночной стоимостью свыше 242 миллиарда рублей. До этого Октябрьский районный суд города арестовал активы 12 юридических лиц, связанных с «Вектор Рейл».

Ее владельцами были названы бывший вице-президент ОАО РЖД Салман Бабаев, его сыновья Руслан и Тимур Бабаевы, а также их партнер, гражданин Израиля и резидент Великобритании Алексей Тайчер. Суд взыскал с ответчиков 30,1 миллиарда рублей, напоминает агентство.

Речь в иске, связанном, как писал «Коммерсантъ», с нарушениями законодательства о противодействии коррупции в связи со структурами, «имеющими стратегическое значение для страны», шла о праве собственности на более чем 44 тысячи вагонов и свыше 200 объектов недвижимости.

Апелляцию по делу об обращении акций в доход государства рассмотрят 27 августа.