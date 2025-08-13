Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:37, 13 августа 2025Наука и техника

Подтверждено получение Индией новейших российских ракет 40Н6

MWM: Индия получила новейшие российские ракеты 40Н6 комплексов С-400
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Индия получила новейшие российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР) 40Н6 комплексов противовоздушной обороны (ПВО) С-400. Об этом пишет журнал Military Watch Magazine (MWM).

Издание обратило внимание на заявление командующего Военно-воздушными силами (ВВС) Индии, главного маршала авиации Амара Прита Сингха, согласно которому в майском индийско-пакистанском конфликте система С-400 с расстояния 300 километров сбила «один крупный самолет». Журнал подчеркивает, что слова индийского офицера подтверждают то обстоятельство, что Нью-Дели получил С-400 с новыми ракеты 40Н6 дальностью применения 400 километров, а не старые ЗУР 48Н6Е3 с дистанцией применения 250 километров.

MWM подчеркивает, что полет 40Н6 проходит в два этапа — сначала ЗУР поднимается на высоту около 30000 метров, после чего получает данные от радара и снижается до цели, которая может располагаться на высоте от 30000 и до 5 метров.

«Применение ракеты ВВС Индии значительно ограничивает стратегическую глубину Пакистана и позволяет ее нацеливать на самолеты на всех высотах в глубине вражеской территории при помощи шести дивизионов С-400, которые предполагается расположить вдоль границ с Пакистаном», — говорится в публикации.

MWM утверждает, что 40Н6 получил, кроме России, Китай и Индия, однако не известно, поставлены ли данные ЗУР Белоруссии, Алжиру и Турции.

Материалы по теме:
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022

«Неподтвержденные сообщения об интересе Индии к российской системе ПВО большой дальности С-500 могут привести к дальнейшим закупкам ракеты 40Н6, которая используется обеими системами, хотя С-500 также имеет доступ к ракетам большей дальности с дальностью поражения 600 километров», — уверяет издание.

Ранее MWM привел слова Сингха, согласно которому С-400 «изменила правила игры» в конфликте между Индией и Пакистаном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты детали переговоров России и США перед встречей Путина и Трампа

    Россияне застряли в аэропорту Грузии на десять часов в ожидании вылета в Москву

    Наказавшего пулей ребенка вместо его отца россиянина отправили в СИЗО

    Заявление Зеленского перед встречей Путина и Трампа раскритиковали в США

    Жительница Колодезей рассказала о заходе российских войск в село

    Подтверждено получение Индией новейших российских ракет 40Н6

    Стала известна позиция Сафонова после перехода в ПСЖ украинца

    На Западе будут умолять Трампа не заключать мирное соглашение с Путиным

    На Западе заявили о сильных козырях Путина

    Аляске предрекли рекордный ущерб из-за паводка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости