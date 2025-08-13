Мир
Подтверждено участие Лаврова в саммите на Аляске

МИД подтвердил участие Лаврова в саммите России и США на Аляске
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров готов принять участие в российско-американском саммите на Аляске. Об этом на брифинге сообщил замдиректора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Да, я могу подтвердить участие Лаврова в саммите», — подтвердил он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам дипломата, саммит на Аляске должен «позволить сконцентрироваться лидерам на обсуждении всех накопившихся вопросов, начиная с украинского кризиса и заканчивая препятствиями на пути становления нормального функционального двустороннего диалога».

12 августа Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Главы внешнеполитических ведомств обсудили подготовку предстоящей встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в американском штате.

