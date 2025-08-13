Бывший СССР
Политолог предрек организацию новой Бучи перед встречей Трампа и Путина

Скачко: Киев может организовать провокацию для срыва встречи Путина и Трампа
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Киев может организовать новую провокацию по типу событий в Буче в 2022 году, чтобы сорвать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом газете «Взгляд» заявил политолог Владимир Скачко.

«У офиса Зеленского и "партии войны" по обе стороны Атлантики почти не осталось вариантов, как сорвать встречу Владимира Путина и Дональда Трампа, кроме организации преступных провокаций против гражданского населения по типу Бучи», — сказал он.

По словам эксперта, Европейский Союз и украинские власти могут организовать акцию в Приднестровье, чтобы обвинить Москву в дестабилизации ситуации на границе объединения. Кроме того, по его словам, Киев и Брюссель могут организовать «приграничный демарш против Белоруссии» или беспрецедентно массовый налет дронов на территорию России.

Ранее бывший офицер Вооруженных сил Швеции Микаэль Вальтерссон заявил, что Украина в преддверии саммита лидеров России и США может устроить провокацию «под ложным флагом». Он назвал целями таких действий Киева усиление позиций на поле боя и стремление выставить действия России как «варварские и бесчеловечные».

