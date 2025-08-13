Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:27, 13 августа 2025Мир

В Европе предупредили о провокации Украины перед саммитом на Аляске

Вальтерссон: Киев до саммита в США может устроить провокацию под ложным флагом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украина в преддверии саммита лидеров России и США может устроить провокацию «под ложным флагом». Об этом заявил бывший офицер Вооруженных сил Швеции Микаэль Вальтерссон, передает РИА Новости.

«Я считаю, что вероятность украинских операций под ложным флагом перед саммитом в пятницу очень высока», — сказал он.

По его словам, целью подобных акций Киева может быть как усиление позиций на поле боя, так и стремление выставить действия России как «варварские и бесчеловечные» в рамках информационной войны.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Украина готовит провокацию с ударом по жилому кварталу в Харьковской области для срыва российско-американских переговоров. По данным ведомства, с этой целью в пятницу перед началом переговоров ВСУ планируют ударить беспилотниками и ракетами по густонаселенному кварталу города Чугуева или больнице с гражданским населением.

Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоится 15 августа в городе Анкоридж, штат Аляска.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянам стали приходить уведомления о включении данных в электронный реестр повесток

    В Белоруссии анонсировали учения по планированию применения ядерного оружия и «Орешника»

    Новое лазерное оружие России смогло уничтожить дрон ВСУ за несколько секунд. Что о нем известно?

    Вдова солиста «На-На» заявила о проблемах со здоровьем после потери мужа

    Стало известно о разделе имущества Дибровых

    Вероятность отказа Трампа от поддержки Украины после переговоров с Путиным оценили

    «Роскосмос» рассказал о работе спутника «Кондор-ФКА»

    Хирург назвала возможные пластические операции Елизаветы Боярской

    В России рассказали о переговорах с Баку о задержанных гражданах РФ

    Российские потребители витаминов начали переходить на БАДы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости