В Европе предупредили о провокации Украины перед саммитом на Аляске

Вальтерссон: Киев до саммита в США может устроить провокацию под ложным флагом

Украина в преддверии саммита лидеров России и США может устроить провокацию «под ложным флагом». Об этом заявил бывший офицер Вооруженных сил Швеции Микаэль Вальтерссон, передает РИА Новости.

«Я считаю, что вероятность украинских операций под ложным флагом перед саммитом в пятницу очень высока», — сказал он.

По его словам, целью подобных акций Киева может быть как усиление позиций на поле боя, так и стремление выставить действия России как «варварские и бесчеловечные» в рамках информационной войны.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Украина готовит провокацию с ударом по жилому кварталу в Харьковской области для срыва российско-американских переговоров. По данным ведомства, с этой целью в пятницу перед началом переговоров ВСУ планируют ударить беспилотниками и ракетами по густонаселенному кварталу города Чугуева или больнице с гражданским населением.

Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоится 15 августа в городе Анкоридж, штат Аляска.