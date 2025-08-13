Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:43, 13 августа 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о проблеме Трампа перед переговорами с Путиным

Депутат Чепа опроверг отсутствие экспертов по России в команде Трампа
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Annabelle Gordon / Reuters

В команде президента США Дональда Трампа есть специалисты, знающие Россию, рассказал в беседе с «Лентой.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее газета The Financial Times (FT) написала о том, что американский лидер столкнулся с проблемой перед переговорами с российским коллегой Владимиром Путиным — у него якобы не осталось ни одного эксперта, который бы разбирался в России и Украине и мог бы дать советы касательно предстоящей встречи.

«Я точно знаю, что в команде у Трампа есть специалисты, знающие Россию, с некоторыми даже общаюсь, поэтому это не так. Но, если что, мы готовы Трампу помочь в этом. Позавчера я встречался с американским гражданином Скоттом Риттером, он военный, бывший разведчик, сейчас журналист, приехал в Москву. Он все время занимался проблемами по России, начиная с 90-х годов», — высказался депутат.

До этого FT сообщала о преимуществе Путина над Трампом на предстоящих переговорах. Немецкий дипломат на правах анонимности заявил, что российский лидер является одним из самых искусных и опытных переговорщиков, поскольку отлично разбирается во всех тонкостях обсуждений, в отличие от американского коллеги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты детали переговоров России и США перед встречей Путина и Трампа

    В Госдуме порассуждали об отмене домашних заданий

    Владельца танкера «Волгонефть-212» оштрафовали на десятки миллиардов рублей

    Подтверждено участие Лаврова в саммите на Аляске

    В России высказались о проблеме Трампа перед переговорами с Путиным

    30-летняя сиделка Ивана Краско высказалась о романтических чувствах к актеру

    В США рассказали о посланном России сигнале

    Стало известно о подарке Ивана Краско для бойцов СВО

    107-летняя женщина поделилась философскими и не очень секретами долголетия

    В Киеве раскрыли наихудший для Украины сценарий переговоров Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости