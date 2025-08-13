Силовые структуры
07:09, 13 августа 2025

Раскрыта деталь о сбежавшем из-за взятки экс-замглавы российского города

Экс-замглавы Химок Минаев уехал из России за день до возбуждения уголовного дела
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress

Экс-замглавы подмосковных Химок Николай Минаев покинул Россию за один день до возбуждения в отношении него уголовного дела за особо крупную взятку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении судебные материалы.

По данным агентства, вечером 10 июня он уехал из России, а на следующий день против него возбудили два уголовных дела.

Суд установил, что 9 июня Минаев узнал о проведении оперативно-следственных мероприятий, ходом которых он неоднократно интересовался.

В материалах дела сказано, что фигурант мог знать о том, что 10 июня были возбуждены уголовные дела в отношении его сообщников.

2 июля в Москве Тверской суд заочно арестовал сбежавшего из России из-за получения взятки на сумму более шести миллионов рублей бывшего первого заместителя Химок Николая Минаева.

