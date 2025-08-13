Бывший СССР
Раскрыто местонахождение офшоров Зеленского

РИА: Офшоры Зеленского находятся в ОАЭ рядом с Бурдж-Халифой
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Компании из Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ), которые в прессе связывают с окружением Владимира Зеленского, зарегистрированы в элитном районе в Дубае, недалеко от башни Бурдж Халифа. Местонахождение офшоров украинского лидера раскрыло РИА Новости.

Согласно публикации, компания GFM Investment Group LLC (GFM), принадлежащая экс-консультанту Фонда государственного имущества Украины Андрею Гмырину, расположена в одной из башен бизнес-центра Boulevard Plaza в Дубае. Согласно реестру компаний, фирма осуществляет деятельность в области управления инвестициями.

Другая компания, принадлежащая Гмырину, Gmyrin Family Holding Limited, расположена в зоне свободной торговли Рас-эль-Хайма. Информация о сферах ее деятельности непублична. Отмечается, что Гмырин уже стал фигурантом европейского расследования по делу о высокоценных активах во Франции.

Ранее стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины имеет доказательства участия окружения Зеленского в схеме по отмыванию денег через криптовалюту. По словам депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), чтобы легализовать средства, окружение украинского лидера обсуждало покупку банка во Франции, который планировалось зарегистрировать на Олега Шурму — родного брата экс-замглавы офиса президента Украины Ростислава Шурмы.

